Мор назвал фаворита в дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче чемпионата России между «красно-белыми» и «Динамо».

«Я ожидаю яркого матча во всех отношениях: и в плане создания голевых моментов, и в плане динамики и накала. Потому что обе команды сейчас должны показать хорошую игру», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Как считает эксперт, «Спартак» является фаворитом в предстоящем дерби, ведь у «красно-белых» есть поставленная игра, они теряют очки из-за невезения и судейских ошибок, а если брать «Динамо», то там тренерские проблемы. Сейчас у «Спартака» есть все шансы прервать неудачную серию, уверен Мор.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 по мск.