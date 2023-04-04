Смолов и Норманн готовы вернуться в состав «Динамо» уже в игре со «Спартаком»

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата станет встреча между «Спартаком» и «Динамо» в субботу, восьмого апреля. Как сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», в этом матче болельщики бело-голубых могут рассчитывать на возвращение в состав сразу двоих игроков - защитника Матиаса Норманна и нападающего Федора Смолова.

Они оправились от травм и готовы помочь своей команде, которая переживает очень непростое время - проиграны три из последних четырех матчей в чемпионате и кубке страны, с последующим вылетом из Фонбет Кубка России, случившемся не далее как сегодня в игре с «Акроном».