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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов и Норманн готовы вернуться в состав «Динамо» уже в игре со «Спартаком»

04 Апреля 2023 • 23:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата станет встреча между «Спартаком» и «Динамо» в субботу, восьмого апреля. Как сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», в этом матче болельщики бело-голубых могут рассчитывать на возвращение в состав сразу двоих игроков - защитника Матиаса Норманна и нападающего Федора Смолова.

Они оправились от травм и готовы помочь своей команде, которая переживает очень непростое время - проиграны три из последних четырех матчей в чемпионате и кубке страны, с последующим вылетом из Фонбет Кубка России, случившемся не далее как сегодня в игре с «Акроном». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Фёдор Смолов
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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