Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Такой матч не может быть «вялым»

07 Апреля 2023 • 19:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 7 мин.

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо».

«Это дерби, поэтому такой матч не может быть «вялым». Что «Спартак, что «Динамо» испытывают сейчас определенные проблемы, и эта игра станет для них отдушиной. Да и футболисты все понимают, так что жду яркого по накалу матча», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Парфёнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Факел Факел
2.75 3.15 2.75
Видео
08.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.27 3.55 3.15
Видео
08.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.38 3.45 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
20:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» - о встрече «Спартака» с судьями: «Считаю, что это не в рамках приличия»
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Слуцкий ещё не сказал последнего слова в футболе» — Алексей Сафонов
20:11 · Россия. Премьер-лига
Мозес назвал плюсы Томаша Тавареша
20:11 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не верит, что «Краснодар» отдаст Сафонова в аренду
20:02 · Россия. Первая лига
«Рубин» продлил ничейную серию, не сумев забить «Волгарю»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «У «Спартака» больше шансов победить в дерби, чем у «Динамо»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Миронов: «Песьяков сделает выводы и покажет свой уровень»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Швец назвал главного конкурента «Зенита»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о квалификации Йокановича
19:29 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «У меня хорошие ожидания от дерби «Спартака» с «Динамо»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен в победе «Зенита» над «Локомотивом»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Чемпион Турции заинтересовался Черчесовым слухи
19:17 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Промес — ключевая фигура для «Спартака»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Рано говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Захарян пока не готов тянуть команду так, как от него ждут»
Все новости
Рекомендуем