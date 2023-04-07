Парфёнов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Такой матч не может быть «вялым»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо».

«Это дерби, поэтому такой матч не может быть «вялым». Что «Спартак, что «Динамо» испытывают сейчас определенные проблемы, и эта игра станет для них отдушиной. Да и футболисты все понимают, так что жду яркого по накалу матча», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.