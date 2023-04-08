Йоканович с пониманием относится к разговорам о своей отставке

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:3).

- Фёдор Смолов появился на поле, его естественно ждали болельщики «Динамо», но получилось так, что он практически не видел передач, не получал мячи, забросы из глубины - не совсем его футбол. Не было ли ощущения, что эта замена себя не оправдала?

- Те 20 минут, на которые вышел Фёдор Смолов, к сожалению, не дали тот результат, на который мы надеялись. Фёдор не так часто получал мячи, и как раз не было того, что мы от него ждали, что он будет открываться в свободные зоны, ждали, что эта замена нам даст больше свободы в атаке, чтобы расправить крылья.

- Учитывая, что сегодня было дерби, было много разговоров в прессе, что в случае поражения от «Спартака» возможна тренерская отставка в «Динамо». Вы обращаете внимание на это? Эта информация на вас давит или, наоборот, подстегивает?

- Я понимаю, что это абсолютно нормальная история, когда тренеров увольняют, их и будут увольнять, но в то же время я не хочу расплескивать свою энергию на это. Я работаю и понимаю, что это часть футбола. Но я сконцентрирован, и в моем возрасте я сфокусирован, готов именно к тому, чтобы поддержать свою команду и работать с ней.