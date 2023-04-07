Дьяков: «Фаворита в матче «Спартака» и «Динамо» нет»

Бывший футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков оставил прогноз на встречу 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Фаворита в матче «Спартак» – «Динамо» нет. Обе команды не в лучших физических и психологических кондициях. Последние матчи «Динамо» и «Спартак» играют не особо удачно – у обеих команд явный спад», – заявил экс-защитник многих клубов Премьер-лиги в интервью «Чемпионату». Тем не менее эксперт считает, что оба коллектива будут иметь особый настрой на дерби, поэтому в таком поединке может произойти всё что угодно. По мнению Дьякова, зрителей ждёт интересная игра.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» сыграют на «Открытие Банк Арене» завтра, 8 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.