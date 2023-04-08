Никита Чернов высказался перед матчем «Спартака» против «Динамо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов сказал несколько слов перед домашним матчем чемпионата России против «Динамо».

«Каждая игра для «Спартака» после возобновления сезона - это финал. Все и всё знают, как и прекрасно понимают. С «Динамо» нужно просто реабилитироваться перед своими фанатами - мы задолжали», - сказал Чернов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что «Спартак» выиграл только один из четырёх весенних матчей чемпионата России. Кроме того, команда вылетела из верхней части сетки Кубка России, уступив «Уралу» (2:3 по сумме двух встреч).

Матч «Спартак» - «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.