Камоцци: «У «Спартака» не лучший тренер и не лучшие игроки»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поражении «красно-белых» в 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) от «Урала» (1:2).

Эксперт признался, что неудача московской команды его не удивила, поскольку «Спартак» обладает не самым лучшим составом и тренером. По мнению Камоцци, «красно-белым» стоит меньше внимания обращать на судейство и сосредоточиться на собственной игре.

«Правда в том, что у «красно-белых» не лучший тренер и не лучшие игроки, а судьи допускали такие же ошибки, как, например, допускают в Италии. «Спартак» должен побеждать, несмотря на качество судейства», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Свой следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 8 апреля против «Динамо». Начало — в 19:30 по московскому времени.