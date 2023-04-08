В «Динамо» высказались о будущем Йокановича в клубе

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича.

«Останется ли Йоканович, зависит только от него», - приводит слова Степашина Sport24.

Напомним, что сербский специалист заключил контракт с «бело-голубыми». Соглашение было подписано по схеме «1+1».

«Динамо» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 36 набранных очков и отставая от идущего на третьем месте столичного «Спартака», с которым играет в этом туре, на три балла.