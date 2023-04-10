Гаврилов: «Пять матчей без побед можно назвать кризисом для «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о кризисе «красно-белых».

«Пять матчей без побед можно назвать кризисом для «Спартака». Им надо искать причины этого внутри себя. Стабильности нет. В отдельных матчах можно увидеть командную игру. Но, в целом, действуют нестабильно», — цитирует экс-игрок московской команды издание «Спорт День за Днём». По его мнению, одной из причин неудач «Спартака» можно считать зимнюю подготовку команды, отказавшись перекладывать ответственность на Гильермо Абаскаля из-за незнания его мыслей о тактике и подбора футболистов.

Напомним, что «красно-белые» не смогли одержать победу в последних пяти играх в рамках всех состязаний, опустившись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и вылетев в Путь регионов Кубка России.