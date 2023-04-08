Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Премьер-лиги со «Спартаком» (3:3).

- Команды устроили голевую феерию. Как это можно объяснить?

- Особенно последние десять минут были сумасшедшими. «Динамо» попыталось отстоять счёт, но «Спартак» дожал в концовке.

- Что произошло с обороной «бело-голубых»?

- У динамовцев проблемы в обороне не в первый год. Чего греха таить, не только в обороне есть проблемы, но и в центральной зоне. Два мяча с игры пришли как раз через центр поля. После ухода иностранных футболистов из клуба оборона стала более проблемной. Сегодня нет слов, одни эмоции. Есть такое выражение: «Покажите мне защиту, и я скажу, какая у вас команда». В год, когда Лев Яшин взял «Золотой мяч», команда пропустила 13 мячей за весь сезон. Тогда команда не много забивала, но и мало пропускала. Так команда и стала чемпионом. Всё идёт от обороны.

- Что произошло в эпизоде с первым пропущённым в игре?

- В том эпизоде не добежал Захарян. Маричаль убежал куда-то в сторону, так что Захарян должен был закрывать эту зону. Он просто опоздал и недоработал в этом эпизоде. Да, он не опорный полузащитник, но в сложившейся ситуации должен был перехватить мяч.

- В целом выступление Захаряна можно оценить со знаком плюс?

- Он смотрелся неплохо, как и вся команда. Ещё и забил Арсен. Но всё равно ему надо вернуться на свой прежний уровень. В целом всю игру провели нормально, но последние десять минут - это кошмар.

- Для Славиши Йокановича эта ничья - это потеря двух очков или приобретение одного?

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- Для него эта ничья пошла в копилку со знаком плюс. Всегда между командами Москвы шло негласное соревнование, было почётно в этой условной борьбе занять первое место. Не думаю, что руководство сейчас будет делать резкие выводы, пока Йокановича трогать не будут. Команда сегодня отыгрывалась дважды. Думаю, этот сезон он доработает до конца, но всё зависит от положения в турнирной таблице.

Роберт Иванов