Йоканович: «Не могу сказать, что именно сегодняшнее московское дерби для меня какое-то особенное»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Надо сказать, что те матчи, которые мы провели во вторник и субботу, были проиграны, но в то же время стоит отметить, что в обеих встречах мы создали достаточно много моментов, но главной проблемой стала реализация. Такое бывает. В то же время сейчас мы полностью сфокусированы, чтобы та удача, которой нам не хватало в реализации моментов, нам ее нужно развернуть в свою сторону, повернуть к себе лицом. Нам нужно создавать больше опасностей у ворот соперника, но в то же время не забывать о коллективной работе в обороне.

- Понятно, что это дерби. Для вас матч со «Спартаком» - это нечто особенное?

- Не могу сказать, что именно сегодняшнее московское дерби для меня какое-то особенное. Каждое дерби особенное как для болельщиков, так и игроков. Мы сегодня должны отдать все силы для того, чтобы одержать победу.