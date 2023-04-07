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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес рассказал, что объединяет Абаскаля с лучшими тренерами мира

07 Апреля 2023 • 13:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о том, как изменился «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Гильермо — сильный тренер, который чётко понимает и хорошо доносит до команды, в какой футбол мы должны играть. Как следует обороняться, прессинговать, атаковать. Какие у нас сильные и слабые качества относительно конкретного соперника», — цитирует Мозеса пресс-служба московского клуба.  

По мнению нигерийского футболиста, с лучшими тренерами мира Абаскаля объединяет дух победителя. Мозес отметил, что даже ничья для испанца сродни поражению. Напомним, что в своей карьере полузащитник успел поработать с такими известными специалистами, как Жозе Моуринью, Антонио Конте и Рафаэль Бенитес.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 41 набранное очко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Гильермо Абаскаль
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