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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барбоза высказался о возможной смене тренера в «Динамо»

06 Апреля 2023 • 16:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Известный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, кем «Динамо» может заменить главного тренера Славишу Йокановича.

«Трудно комментировать, ведь мы не знаем, останется ли тренер в команде. Наверняка клуб сделает наилучший выбор среди тех тренеров, кто свободен на рынке. Однако ключевое в этом вопросе, что самые интересные тренеры уже работают», — цитирует Барбозу Rusfootball.

После 21 тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков. В предстоящем матче «бело-голубые» сыграют со «Спартаком», встреча пройдет 8 апреля в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Паулу Барбоза Славиша Йоканович
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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