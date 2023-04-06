Барбоза высказался о возможной смене тренера в «Динамо»

Известный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, кем «Динамо» может заменить главного тренера Славишу Йокановича.

«Трудно комментировать, ведь мы не знаем, останется ли тренер в команде. Наверняка клуб сделает наилучший выбор среди тех тренеров, кто свободен на рынке. Однако ключевое в этом вопросе, что самые интересные тренеры уже работают», — цитирует Барбозу Rusfootball.

После 21 тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков. В предстоящем матче «бело-голубые» сыграют со «Спартаком», встреча пройдет 8 апреля в 19:30 по мск.