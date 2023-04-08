Агент Николсона рассказал о состоянии игрока

Агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, Ненад Портега, рассказал о состоянии своего клиента, который не попал в заявку на матч 22-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо».

«С утра Шамар почувствовал себя очень плохо. Он не в порядке, поэтому пропускает матч. Надеемся, с ним ничего серьезного», - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 играх РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Столичное дерби начнётся, которое пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена», в 19:30 по московскому времени