«Спартак» пропустил от «Динамо», но снова ведёт после гола Бальде

Главное дерби 22-го тура Премьер-лиги получается результативным. Форвард «Спартака» Александр Соболев забил в ворота динамовцев уже на восьмой минуте, завершив затяжной розыгрыш мяча с финальном передачей накоротке от Даниила Хлусевича. Соперник отыгрался еще до перерыва, Константин Тюкавин с правого края штрафной пробил мимо голкипера, у ленточки защитник остановил мяч, но Арсен Захарян добил его в сетку - 1:1. Несколько минут, и на табло снова новый счёт. Оборона гостей сыграла не лучшим образом, позволив Кейта Бальде получить мяч в штрафной, в итоге форвард пробил Антона Шунина и забил свой второй гол за «Спартак» во втором матче кряду - 2:1.

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