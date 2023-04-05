Силкин: «Спад Захаряна — это естественный процесс»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о спаде в игре полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

«У него идёт становление, то, что он сейчас немножко на спаде, — это естественный процесс», — приводит слова Силкина RT.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Прошлым летом молодого россиянина в своих рядах хотел видеть лондонский «Челси», однако сделку не удалось осуществить из-за технических проблем.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 8 апреля, когда в рамках 22-го тура РПЛ встретится со «Спартаком». Начало — в 19:30 по московскому времени.