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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Спад Захаряна — это естественный процесс»

05 Апреля 2023 • 16:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о спаде в игре полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

«У него идёт становление, то, что он сейчас немножко на спаде, — это естественный процесс», — приводит слова Силкина RT.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» 28 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Прошлым летом молодого россиянина в своих рядах хотел видеть лондонский «Челси», однако сделку не удалось осуществить из-за технических проблем.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 8 апреля, когда в рамках 22-го тура РПЛ встретится со «Спартаком». Начало — в 19:30 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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