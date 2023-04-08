Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что в ворота «Динамо» правильно не назначен пенальти на 42-й минуте

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 42-й минуте матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо», когда форвард «красно-белых» Александр Соболев упал в штрафной соперника после контакта с Даниилом Фоминым.

«42' минута, «Спартак» - «Динамо»

Очень картинно упал Соболев.

Арбитры приняли верное решение — продолжили игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

Напомним, что счёт после первого тайма был равный 2:2. Соболев же забил в свои и чужие ворота.