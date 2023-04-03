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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин раскритиковал игру «Динамо» при Йокановиче

03 Апреля 2023 • 17:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил игру «бело-голубых» под руководством Славиши Йокановича.

«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса. Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, было много ситуаций, когда «Динамо» упускало победу — это недоработка со стороны тренера.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков за 21 матч. В 22-м туре столичный клуб сыграет со «Спартаком» (8 апреля в 19:30 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Славиша Йоканович
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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