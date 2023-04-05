Канчельскис: «Захарян немного поплыл»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян не играет даже на 70% своих возможностей. Парню, видимо, вскружили голову все слухи и несостоявшиеся переходы, немного поплыл он по неопытности. Такое бывает», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что Захаряну нужно как можно быстрее вернуться на свой уровень, сейчас у него есть проблемы в плане психологии, а он должен быть лидером «Динамо» и делать разницу на поле.

В сезоне-2022/23 19-летний хавбек провел 28 матчей в составе «бело-голубых», в которых забил три гола и сделал шесть ассистов.