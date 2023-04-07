Парфёнов: «Захарян пока не готов тянуть команду так, как от него ждут»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался о спаде полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Возможно, повлиял несостоявшийся переход в «Челси». Да и парень он еще молодой, стабильности ему не хватает. И, возможно, он просто не готов пока тянуть команду так, как от него ждут», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что когда «Динамо» демонстрирует хорошую игру, то и Захарян сразу становится заметен на поле.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив шесть результативных передач.