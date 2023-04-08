«Спартак» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва
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Протокол игры
Селихов Александр•Хлусевич Даниил•Чернов Никита•Литвинов Руслан•Тавареш Томаш•Игнатов Михаил•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил•Зобнин Роман•Соболев Александр Сергеевич•Бальде Диао Кейта
Шунин Антон•Даса Элазар•Сазонов Саба•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Гагнидзе Лука•Фомин Даниил•Захарян Арсен•Макаров Денис•Тюкавин Константин•Нгамалё Николя
08 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
десяць раз по ..балам...
удалов тоже по пять
А-ха-ха-ха! )))
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