Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном тренере Гильермо Абаскале и лидерах команды.

«Получилось так, что выбыли лидеры – Джикия и Промес. На них многое держалось - и оборона, и атака. Других лидеров в команде нет. Есть много способных и талантливых футболистов, но они пока не готовы, чтобы заместить лидеров.

«Спартак» как раз играл против хорошо организованных и «тренерских» команд. Абаскаль, прежде всего, проиграл в этих играх как тренер. Ему самому нужно формироваться! Ему нужно набираться опыта, потому что, он ещё сырой как специалист», — сказал Гладилин.

Сегодня, 8 апреля, «Спартак» на «Открытие Арене» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет против «Динамо». Начало – в 19:30 мск.