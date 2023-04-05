«У «Спартака» кризис реализации моментов» — Динияр Билялетдинов

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об игре «красно-белых».

«У «Спартака» кризис реализации моментов. Стараются играть в атаку, соответственно в обороне открывают зону. Возможно, это вопрос стиля: когда атакуешь большими силами, приходится чем-то жертвовать. Этим соперники и пользуются», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 41 набранное очко за 21 тур. Ранее «красно-белые» проиграли «Уралу» и вылетели из плей-офф Кубка России Пути РПЛ в Путь регионов. Добавим, что подопечные Гильермо Абаскаля не могут одержать победу на протяжении последних четырех матчей.