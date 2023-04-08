Даса обратился к болельщикам «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса обратился к болельщикам московской команды.

Израильский футболист поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) против «Акрона» (0:0, 1:4 — пен) и призвал их продолжать приходить на домашние игры «бело-голубых».

«Пускай ходят на наши домашние матчи, а мы постараемся исправить ситуацию и привлечь их нашей яркой игрой и хорошими результатами», — цитирует Дасу Sport24.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 8 апреля, против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 набранных очков.