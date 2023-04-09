Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун: «На нашем фоне «Динамо» не смотрелось»

09 Апреля 2023 • 08:08 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

По три мяча забили друг другу в матче двадцать второго тура чемпионата России московские «Спартак» и «Динамо», но бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун считает, что на поле в этот день была лишь одна команда - естественно, «Спартак». По его мнению, «Динамо» особо ничего на поле не показывало.

- Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись, - цитирует Федуна новостное агентство ТАСС.

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит сразиться с еще одним московским клубом - это будет «Торпедо». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.04.23 в 14:00
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
2.02 3.80 3.55
Видео
09.04.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Химки Химки
1.38 5.20 8.20
Видео
09.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.66 4.10 5.20
Видео
09.04.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.55 3.85 2.01
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
09:12 · Россия. Премьер-лига
В состав «Зенита» возвращается важный игрок
09:11 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Спартаку» нужно добавить в агрессии
09:03 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Судья мог удалить Соболева
08:59 · Россия. Премьер-лига
Радимов ждёт, что Дзюба забьёт питерскому «Зениту»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Бородюк высказал мнение по матчу «Спартак» - «Динамо»
08:50 · Россия. Премьер-лига
Генич - о пенальти «Спартака»: «Странное и некомпетентное решение опытного судьи Иванова»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: Пока есть шансы, всегда надо биться и бороться
08:44 · Россия. Премьер-лига
Уткин грубо нахамил Черданцеву
08:44 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ахмат» хорош дома»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Мы создали больше моментов, но подвела реализация»
08:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Алаеву очень понравился матч «Спартака» с «Динамо»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил результат матча «Спартак» - «Динамо»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — об ошибках «Спартака» и «Динамо»: «Просто низкий класс центральных защитников у обеих команд»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Болельщики, я думаю, кайфанули»
Все новости
Рекомендуем