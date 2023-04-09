Федун: «На нашем фоне «Динамо» не смотрелось»

По три мяча забили друг другу в матче двадцать второго тура чемпионата России московские «Спартак» и «Динамо», но бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун считает, что на поле в этот день была лишь одна команда - естественно, «Спартак». По его мнению, «Динамо» особо ничего на поле не показывало.

- Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись, - цитирует Федуна новостное агентство ТАСС.

В следующем туре московскому «Спартаку» предстоит сразиться с еще одним московским клубом - это будет «Торпедо».