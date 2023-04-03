Кобелев назвал причины плохих результатов «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о проблемах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ московская команда уступила «Сочи» (0:2). На данный момент динамовцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 35 набранных очков.

Кобелев считает, что новобранцы «Динамо» не соответствуют уровню ушедших футболистов, а лидеры команды Арсен Захарян и Денис Макаров сейчас находятся не в самой лучшей форме, что тоже сказывается на выступлениях подопечных Славиши Йокановича.

«Из «Динамо» ушли ведущие футболисты. Самое простое - обвинить во всём тренера. Есть другие причины такой игры «Динамо», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

При этом специалист подчеркнул, что «бело-голубые» продолжают вести борьбу за тройку призёров РПЛ и претендовать на победу в Кубке России.