Тихонов раскритиковал игру Селихова

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о действиях голкипера «красно-белых» Александра Селихова в моменте с третьим пропущенным голом от «Динамо».

«Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В эти минуты продолжается встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, в которой «Спартак» в дерби принимает на своем поле «Динамо». За всеми событиями матча можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.