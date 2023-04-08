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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов раскритиковал игру Селихова

08 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о действиях голкипера «красно-белых» Александра Селихова в моменте с третьим пропущенным голом от «Динамо».

«Что делает вратарь? Что делает Селихов? Я считаю, что это стопроцентная ошибка вратаря. Он даже никакого движения не делал. Это меня просто поражает!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В эти минуты продолжается встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, в которой «Спартак» в дерби принимает на своем поле «Динамо». За всеми событиями матча можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Тихонов Александр Селихов
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