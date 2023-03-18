​Определились даты матчей «Спартак» - «Динамо» и «Локомотив» - «Зенит»

Премьер-лига России обнародовала информацию о расписании матчей 21-го и 22-го туров. Были определены даты некоторых статусных игр. Так, московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На следующий день, 9 апреля, пройдёт матч между «Локомотивом» и «Зенитом», в котором Артём Дзюба сможет сыграть против своей бывшей команды. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.

На текущую минуту лидером Премьер-лиги России является «Зенит». Питерцы опережают ближайшего преследователя на восемь очков.