Гаврилов: «Победит тот, кто будет меньше ошибаться»

В центральном матче субботы в российском футболе сойдутся московские клубы «Спартак» и «Динамо», это случится в 19:30 по московскому времени. Своим мнением о предстоящем матче поделился ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов, он считает, что победителем станет тот, кто меньше будет ошибаться.

- Я не строю особых иллюзий относительно дерби «Спартак» — «Динамо». Победит тот, кто допустит меньше ошибок в обороне, - цитирует слова Гаврилова «Чемпионат».

В первом круге командой, которая ошибалась меньше, оказалось «Динамо», выигравшее со счетом 1:0. То было первое поражение «Спартака» в сезоне - в шестом туре.