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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Спартак» сейчас смотрится лучше, чем «Динамо»

06 Апреля 2023 • 20:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился прогнозом на матч, вывеска которого носит интригующий характер во все времена. Календарь чемпионата России свёл «Спартак» и «Динамо» в рамках следующего, 22 тура. Дата игры – 8 апреля, это субботний день.

«Обе команды не могут сейчас выиграть во всех турнирах. Но «Спартак» в плане движения на поле смотрится получше, чем «Динамо». Нас ожидает очень непредсказуемый матч», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что и «Динамо», и «Спартак» после весеннего возобновления сезона совсем не впечатляют как своих болельщиков, так и нейтральных зрителей. Обе команды выступают нестабильно и терпят обидные поражения как в Премьер-лиге, так и в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Руслан Пименов
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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