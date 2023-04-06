Пименов: «Спартак» сейчас смотрится лучше, чем «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Руслан Пименов поделился прогнозом на матч, вывеска которого носит интригующий характер во все времена. Календарь чемпионата России свёл «Спартак» и «Динамо» в рамках следующего, 22 тура. Дата игры – 8 апреля, это субботний день.

«Обе команды не могут сейчас выиграть во всех турнирах. Но «Спартак» в плане движения на поле смотрится получше, чем «Динамо». Нас ожидает очень непредсказуемый матч», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что и «Динамо», и «Спартак» после весеннего возобновления сезона совсем не впечатляют как своих болельщиков, так и нейтральных зрителей. Обе команды выступают нестабильно и терпят обидные поражения как в Премьер-лиге, так и в Кубке России.