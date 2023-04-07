Орещук: «В матче «Спартака» и «Динамо» увидим много красивых голов»

Бывший российский футболист и спортивный директор московских «Торпедо» и «Динамо» Роман Орещук поделился своими ожиданиями от завтрашнего дерби в рамках Российской премьер-лиги. В нём лицом к лицу встретятся «Спартак» и «Динамо» - клубы, которые сильно разочаровывают своими последними результатами своих фанатов.

Как «Спартак», и «Динамо» сейчас находятся не в оптимальной форме. Полагаю, нас ожидает живой футбол и у меня ощущение, что мы увидим много забитых голов завтра, как в исполнении одной команды, так и другой», - делится Орещук с «Матч ТВ».

Разрыв между «Спартаком» и «Динамо» в турнирной таблице РПЛ составляет шесть баллов, «красно-белые» с 41 очком идут на третьей строчке, а «бело-голубые» с 35 очками на пятой.