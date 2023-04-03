Алаев: «Жаль «Спартак», но очков ему уже никто не вернёт»

Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возвращении к работе арбитров Владислава Безбородова и Виталия Мешкова.

Алаев признался, что ему жалко «Спартак», так как очков московскому клубу никто не вернёт. Однако, по мнению главы РПЛ, если Безбородов и Мешков так быстро вернулись, это значит, что судейский корпус счёл их наказание достаточным.

«Спартаку» очков уже никто не вернёт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, 1 апреля, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко.