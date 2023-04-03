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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алаев: «Жаль «Спартак», но очков ему уже никто не вернёт»

03 Апреля 2023 • 10:17 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Динамо Москва
08.04 19:30

Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возвращении к работе арбитров Владислава Безбородова и Виталия Мешкова.

Алаев признался, что ему жалко «Спартак», так как очков московскому клубу никто не вернёт. Однако, по мнению главы РПЛ, если Безбородов и Мешков так быстро вернулись, это значит, что судейский корпус счёл их наказание достаточным.

«Спартаку» очков уже никто не вернёт. Жаль. Надеюсь, что подобных ошибок больше не повторится», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, 1 апреля, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Мешков Александр Алаев Владислава Безбородов
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Апреля 2023 в 10:33
ай да со шпартага в 2 раза бальшы снять надыть.. А-ха-ха-ха! )))
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