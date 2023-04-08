Сёмин поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Динамо»

В одном из субботних матчей чемпионата России будут играть «Спартак» и «Динамо». Своими ожиданиями от этого дерби поделился известный российский тренер Юрий Сёмин.

«От матча «Спартак» - «Динамо» всегда ждёшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет. Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Спартак» и «Динамо» начнут игру в 19:30 по московскому времени. Следить за матчем во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место (41 очко), а «Динамо» - пятое (35 очков).