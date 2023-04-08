Орлов: «Динамо» надо убирать Йокановича после сезона

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Его надо убирать уже после сезона. Самое печальное, что потерян Захарян. Он был талантливым парнем при Шварце. Поменялся тренер — и посмотрите, что происходит. Плюс не растут Фомин и Грулёв. Это вопросы к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков за 21 игру.

В эти минуты «бело-голубые» встречаются с московским «Спартаком». Прямая текстовая трансляция матча проходит на портале LiveResult.