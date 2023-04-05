Булыкин объяснил спад в игре Захаряна

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Арсен плохо играет из-за того, что вся команда «Динамо» сдала, и он психологически не отошел от того, что не перешел в «Челси». Все вместе повлияло на игру Арсена», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что Захарян способен вернуться на свой прежний уровень, ведь еще молодой и перспективный футболист.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив шесть голевых передач. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.