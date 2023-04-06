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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гершкович: «Абаскалю нужно немного снизить экспрессивность на лавочке»

06 Апреля 2023 • 21:00 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Эксперт заявил, что арбитры судят игры элитного российского дивизиона таким образом, что сдержать эмоции тренерам тех или иных команд становится довольно затруднительно. По этой причине Гершкович признался, что находится на стороне испанского специалиста.

«Могу посоветовать Абаскалю: ну, сдерживайся, у нас такие правила в РПЛ. Ему нужно немного снизить экспрессивность на лавочке. Это и мешает ему руководить командой в некоторых моментах», - приводит слова Михаила Гершковича «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Гершкович Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Юбор
06 Апреля 2023 в 21:47
Снизит экспрессивность, и больше ничего от Абаскаля не останется.
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