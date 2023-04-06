Непомнящий: «Джикия - системообразующий игрок»

Бывший главный тренер ташкентского «Пахтакора» Валерий Непомнящий высказался о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии.

«Это системообразующий игрок. Он может ошибаться, но когда Джикия на поле, в обороне всё в порядке», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, немногим ранее стало известно о том, что капитан «Спартака» не сможет помочь своей команде в дерби с «Динамо» из-за травмы.

Матч «Спартак» - «Динамо» состоится уже в ближайшую субботу, восьмого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 19:30.

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