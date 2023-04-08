Соболев забивает и чужим, и своим - в матче «Спартака» и «Динамо» снова ничья

Подошёл к концу первый тайм в матче 22-го тура Премьер-лиги, в котором «Спартак» играет с «Динамо». «Красно-белые» по ходу игры дважды вели в счёте, но каждый раз умудрялись упускать перевес. Вот и на 45-й минуте при счете 2:1 команда Гильермо Абаскаля пропустила. Подача с углового, Александр Селихов грубо ошибся на выходе, и мяч от ноги Александра Соболева отскочил за линию ворот.

Счет стал 2:2. На текущий момент «Спартак» идет на третьем месте, «Динамо» - пятое. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.