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Непомнящий не видит фаворита в матче «Спартака» с «Динамо»

07 Апреля 2023 • 20:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 9 мин.

Российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «Динамо» со «Спартаком».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Трудно выделить какую-то из команд. Конечно, у «Спартака» немного больше шансов. Но всё равно жду игру на три результата.

- Промес и Джикия не примут участие в матче. Это повлияет на зрелищность игры и её исход?

- Да, они оба ключевые игроки, в этом нет сомнений, но «Динамо» весной не впечатляет, поэтому я уравниваю шансы команд на победу.

- Поражение «Динамо» будет означать конец карьеры Славиши Йокановича в Москве?

- В таких случаях я не пытаюсь размышлять. Я не понимаю логику работодателей и не знаю задач, которые поставили перед тренером. Поэтому я с позиции тренера думаю, что наставник клуба должен понимать, может ли он изменить ситуацию. Не знаю, как выстроен этот диалог внутри «Динамо». Но для меня очевидно, что команда не показывает свой максимум. О причинах остаётся гадать.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Валерий Непомнящий
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