Тюкавин признался, что недоволен результатом матча со «Спартаком»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался после ничьей в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи. Не видел момент с назначением пенальти. Но есть VAR и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили — значит, поставили», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий забил девять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи в 31 матче с учетом всех турниров.

После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.