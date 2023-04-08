Соболев проведёт сотый матч за «Спартак»

Сегодня, 8 апреля, состоится матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо».

Форвард «красно-белых» Александр Соболев начнёт матч с первых минут, для него это будет сотая игра в футболке столичного клуба.

26-летний футболист подписал полноценное соглашение со «Спартаком» в 2020 году, перейдя из самарских «Крыльев Советов» за 4,5 миллиона евро.

За 99 прошедших игр Соболев отметился 42 забитыми мячами и 22 результативными передачами партнёрам по команде, также на его счету 37 жёлтых и две красных карточек.

Столичное дерби пройдёт на «Открытие Банк Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.