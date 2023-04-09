Бушманов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Качество футбола было не очень высоким»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о качестве игры команд в столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо».

«Игра получалась очень эмоциональной и зрелищной для болельщиков. Все-таки шесть голов! Но качество футбола было не очень высоким. Сколько же детских ошибок! Причем с обеих сторон. Так что результат закономерный. Хотя у «Спартака» было больше моментов», — приводит слова Бушманова «Плеймейкер».

По мнению специалиста, на ошибки повлиял тот фактор, что на поле было много молодых футболистов, плюс свою роль сыграла нервозность из-за последних неудачных результатов команд.

Матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» завершился со счетом 3:3.