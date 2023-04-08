Соболев забил впервые с октября

В субботу вечером проходит московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Автором первого гола в этой игре стал нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

Стоит отметить, что Соболев отметился голом впервые за долгое время. В прошлый раз форвард забивал ещё 16 октября в дерби с ЦСКА. С тех пор Александр не отличался в восьми подряд матчах Премьер-лиги.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после 21-го тура «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.