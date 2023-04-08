Силкин: «Выиграет тот, кто первым использует ошибку соперника»

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата станет поединок московских «Спартака» и «Динамо» - он ожидается даже с большим нетерпением, нежели игра между «Локомотивом» и «Зенитом» завтра, в воскресенье. Сергей Силкин, в прошлом тренировавший московское «Динамо», поделился своим прогнозом на игру:

- Думаю, на первый план сегодня выйдут эмоции, тактики будет мало, будет много борьбы. Фаворита в этой игре точно нет. Выиграет тот, кто первым использует ошибку соперника, - цитирует слова Силкина «РБ Спорт».

Игра между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 19:30 по московскому времени.