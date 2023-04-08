Джикия кратко рассказал о своём состоянии

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём состоянии.

«Как здоровье? Спасибо, уже лучше!», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Джикия получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2), а затем пресс-служба столичного клуба сообщила, что восстановление игрока займёт три недели.

Джикия пропустил игру против «Ахмата», кубковый матч против «Урала», а также не сможет помочь своей команде в игре против «Динамо».

Столичное дерби состоится сегодня, 8 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.