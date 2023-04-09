Игнатов: «Работаем по максимуму»

В центральном матче двадцать второго тура российского чемпионата московский «Спартак» пытался отомстить «Динамо» за поражение в первом круге, которое тогда стало первым в текущем сезоне. Михаил Игнатов прокомментировал результативную ничью, полузащитник «Спартака» считает, что его команда выкладывается без остатка.

- Затрудняюсь ответить насчет того, что нам не везет. Мы работаем по максимуму. Футбол не прощает ошибок. Где‑то у нас получалось выполнить установки тренера, где‑то нет, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «красно-белые» сыграют с другим московским клубом - «Торпедо».