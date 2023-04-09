Аршавин: Судья мог удалить Соболева

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».

«Мне кажется, Соболева можно немножко пожурить за то, что он психовал, когда Саба Сазонов лежал на газоне. Соболев уже получил желтую карточку и в принципе, если бы судья его удалил за это, было бы не придраться», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что Соболев провел хороший матч. 26-летний нападающий был признан лучшим игроком встречи.

Игра 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» завершилась со счетом 3:3. «Красно-белые» сохранили за собой третью строчку в чемпионате, а команда Славиши Йокановича опустилась на шестую позицию.