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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов считает, что в матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита

06 Апреля 2023 • 22:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов порассуждал о грядущем дерби в рамках 22 тура Российской премьер-лиги – в очной встрече сыграют два клуба из Москвы – «Спартак» и «Динамо».

«Если «Динамо» «Спартак» обыграет, то у динамовцев будет огромный эмоциональный подъём. У них есть моменты в матчах, но что Захарян, что Тюкавин и Макаров теперь забивают гораздо меньше. Но в непредсказуемом дерби шанс победить есть у обоих команд», - рассказал Колыванов Metaratings.

Напомним, что оба клуба преследуют неудачи в текущем сезоне. На неделе что «красно-белые», что «бело-голубые» потерпели поражения в Кубке России. Динамовцам и вовсе пришлось покинуть турнир, так как подопечные Славиши Йокановича проиграли в рамках Пути регионов тольяттинскому клубу «Акрон». «Спартак» в свою очередь не смог одолеть «Урал» по сумме двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Колыванов
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