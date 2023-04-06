Колыванов считает, что в матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов порассуждал о грядущем дерби в рамках 22 тура Российской премьер-лиги – в очной встрече сыграют два клуба из Москвы – «Спартак» и «Динамо».

«Если «Динамо» «Спартак» обыграет, то у динамовцев будет огромный эмоциональный подъём. У них есть моменты в матчах, но что Захарян, что Тюкавин и Макаров теперь забивают гораздо меньше. Но в непредсказуемом дерби шанс победить есть у обоих команд», - рассказал Колыванов Metaratings.

Напомним, что оба клуба преследуют неудачи в текущем сезоне. На неделе что «красно-белые», что «бело-голубые» потерпели поражения в Кубке России. Динамовцам и вовсе пришлось покинуть турнир, так как подопечные Славиши Йокановича проиграли в рамках Пути регионов тольяттинскому клубу «Акрон». «Спартак» в свою очередь не смог одолеть «Урал» по сумме двух встреч.