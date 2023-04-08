Уилкшир заявил о готовности стать тренером «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир заявил, что готов возглавить «бело-голубых».

«Я готов, очень жду возвращения в «Динамо». В качестве главного тренера? Конечно! Последние пять лет я был тренером, в частности недавно стал ассистентом в сборной Австралии», — приводит слова Уилкшира «Спорт-Экспресс».

41- летний специалист подчеркнул, что в его сердце только две команды — «Динамо» и сборная Австралии.

Уилкшир защищал цвета московского клуба с 2008 по 2014 год. Отметим, что в настоящий момент «Динамо» возглавляет сербский специалист Славиша Йоканович. Сегодня, 8 апреля, «бело-голубые» проведут встречу со «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.