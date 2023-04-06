Дьяков: «Спартак» и «Динамо» покажут непредсказуемый матч»

Бывший защитник столичного «Динамо Виталий Дьяков поделился своими ожиданиями перед московским дерби в рамках РПЛ, в котором в грядущую субботу встретятся «Спартак» и «Динамо».

«После зимней паузы ни «Динамо», ни «Спартаку» не удается стабилизировать игру. Но нас ждёт дерби, а значит, на поле всё станет непредсказуемо. Футболисты подойдут к матчу с особым настроем в обозлённом состоянии», - заявил Дьяков порталу «РБ Спорт».

Напомним, что на текущей неделе оба столичных коллектива огорчили своих болельщиков в Кубке России. Динамовцы проиграли «Акрону» и полностью покинули турнир в рамках Пути регионов, а «Спартак» в гостях уступил «Уралу» в Пути РПЛ (1:2) и выбыл в нижнюю сетку Кубка. В ней «красно-белые» могли бы встретиться с «Динамо», если бы подопечным Славиши Йокановича оказалась по силам тольяттинская команда из Первой лиги.